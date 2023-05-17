«Обувь и спорттовары»: В АКОРТ назвали сильно зависимые отрасли от импорта
Параллельный импорт может помочь в развитии ритейла, сказал НСН Игорь Караваев.
Глава Ассоциации компаний розничной торговли, экс-замглавы Минпромторга Игорь Караваев заявил в беседе с НСН, что доля импорта в некоторых отраслях торговли варьируется от 15 до 70 процентов.
Глава ФАС Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Исключение составят товары, чье производство локализовано в России. Караваев заявил, что от импорта сильно зависят секторы, связанные с торговлей обувью, спортивными товарами и бытовой электроникой.
«В непродовольственном сегменте параллельный импорт закрывает потребности потребителей в тех категориях, где без его использования мог возникнуть риск дефицита и резкого роста стоимости товаров. То есть речь идет не о всех товарах, а только тех, доступность которых пока сложно полностью восполнить за счет отечественных или зарубежных аналогов. От импортных поставок существенно зависят, например, такие секторы, как обувь, бытовая электроника, спорттовары. Доля импорта варьируется от 15% до 70% в зависимости от категории», - сказал Караваев.
Собеседник НСН отметил, что параллельный импорт может помочь в развитии отечественного ритейла.
«Что касается продовольственного ритейла, то 90% товаров, представленных на полках ритейлеров, отечественного производства. Однако важно понимать, что на доступность товаров для населения влияют не только цены и ассортимент, но и развитие торговли, появление достаточного числа магазинов там, где это необходимо. В этом контексте механизм параллельного импорта также может содействовать удовлетворению потребностей ритейла в оборудовании и комплектующих в случае, если нет качественной альтернативы», - пояснил Караваев.
Ранее вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН заявил, что параллельный импорт на все товары может вызвать неоднозначную реакцию у иностранных компаний, оставшихся на российском рынке.
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