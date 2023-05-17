«Обувь и спорттовары»: В АКОРТ назвали сильно зависимые отрасли от импорта

Глава ФАС Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Исключение составят товары, чье производство локализовано в России. Караваев заявил, что от импорта сильно зависят секторы, связанные с торговлей обувью, спортивными товарами и бытовой электроникой.

«В непродовольственном сегменте параллельный импорт закрывает потребности потребителей в тех категориях, где без его использования мог возникнуть риск дефицита и резкого роста стоимости товаров. То есть речь идет не о всех товарах, а только тех, доступность которых пока сложно полностью восполнить за счет отечественных или зарубежных аналогов. От импортных поставок существенно зависят, например, такие секторы, как обувь, бытовая электроника, спорттовары. Доля импорта варьируется от 15% до 70% в зависимости от категории», - сказал Караваев.