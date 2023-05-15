«Миллиарды долларов»: В Грузии прогнозируют увеличение турпотока из РФ в семь раз

Угрозы ввести санкции против Грузии уже прозвучали, но надеюсь, что дело до них не дойдет, сказал НСН Петр Мамрадзе.

Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе заявил в беседе с НСН, что число российских туристов в Грузии вырастет в семь раз после запуска прямого авиасообщения, а санкции против Тбилиси введены не будут.

Грузия выдала российской авиакомпании разрешение на полеты

Авиационные власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая. Также грузинские власти рассматривают еще несколько заявок на полеты. По оценкам министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили сфера туризма Грузии получит прибыль от 300 до 400 миллионов долларов в год после восстановления авиасообщения с Россией. В Госдепе США уже пригрозили Тбилиси санкциями. Мамрадзе считает, что до введения санкций дело не дойдет.

«Угрозы о санкциях прозвучали, когда стало известно о решении России возобновить прямое авиасообщение с Грузией. Этого решения годы ждали жители Грузии. На самом деле это провокация, что Грузия будет под санкциями, а началась она с подачи сообщников Саакашвили и их западных лоббистов. Все будет делаться корректно. Ведь летают из Израиля, Азербайджана в Россию», - сказал Мамрадзе.

Собеседник НСН отметил, что в семь раз может увеличиться турпоток из России.

«В семь раз ожидается рост потока туристов из России. До коронавируса львиная доля доходов от туризма – миллиарды долларов – шла из России. Деньги зарабатывали частный сектор, люди, бюджет. Для грузинской экономики это исключительно важно», - резюмировал Мамрадзе.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что появление в Грузии отелей с системой «все включено» сделает эту страну серьезным конкурентом Сочи в борьбе за российских туристов.

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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