«Миллиарды долларов»: В Грузии прогнозируют увеличение турпотока из РФ в семь раз

Авиационные власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая. Также грузинские власти рассматривают еще несколько заявок на полеты. По оценкам министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили сфера туризма Грузии получит прибыль от 300 до 400 миллионов долларов в год после восстановления авиасообщения с Россией. В Госдепе США уже пригрозили Тбилиси санкциями. Мамрадзе считает, что до введения санкций дело не дойдет.

«Угрозы о санкциях прозвучали, когда стало известно о решении России возобновить прямое авиасообщение с Грузией. Этого решения годы ждали жители Грузии. На самом деле это провокация, что Грузия будет под санкциями, а началась она с подачи сообщников Саакашвили и их западных лоббистов. Все будет делаться корректно. Ведь летают из Израиля, Азербайджана в Россию», - сказал Мамрадзе.

Собеседник НСН отметил, что в семь раз может увеличиться турпоток из России.

«В семь раз ожидается рост потока туристов из России. До коронавируса львиная доля доходов от туризма – миллиарды долларов – шла из России. Деньги зарабатывали частный сектор, люди, бюджет. Для грузинской экономики это исключительно важно», - резюмировал Мамрадзе.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что появление в Грузии отелей с системой «все включено» сделает эту страну серьезным конкурентом Сочи в борьбе за российских туристов.

