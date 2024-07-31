«Война нервов»: В Ливане не поверили, что «понаехавшие» израильтяне начнут войну
Израиль бьет по Ливану и Палестине, провоцируя на силовой ответ, как делает уже на протяжении десятилетий, прокомментировала НСН удар по Бейруту живущая в Ливане журналистка Анхар Кочнева.
Израиль провоцирует Ливан, Иран и Палестину на нанесение военных ударов по мирным жителям, сказала в эфире НСН журналист, востоковед, гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявили, что в результате удара по Бейруту был убит Фуад Шукр - «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». В заявлении говорится, что Фуад Шукр является самым высокопоставленным командиром «Хезболлы», убитым Израилем. Представители «Хезболлы» пока не подтвердили гибель Шукра. Кочнева назвала Израиль государством, которое «начиналось с террора».
Сейчас мир видит то, что видели Ливан, Сирия и Палестина все последние 80 лет. Это всегда было так, Израиль - государство, которое начиналось с террора. Израиль пытается спровоцировать эту войну, они бьют по мирному населению в Ливане. Месяц назад официально сообщалось, что в южном Ливане полностью или частично уничтожено 12 тысяч жилых домов. Они бьют по жилым домам и уничтожают инфраструктуру. Израиль с одной стороны провоцирует ливанцев, сегодняшнее происшествие на территории Ирана, то есть затронут Иран, плюс Палестина. С трех сторон они поджигают костер, в котором сами сидят. Вопрос: зачем?» - сказала собеседница НСН.
Сегодня стало известно, что в столице Ирана ракетным ударом убит глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинила в ударе «сионистов».
По мнению Кочневой, Ливан обязательно ответит Израилю. Кончева усомнилась в том, что жители Израиля пойдут воевать за земли Ливана, так как они «понаехали за хорошей жизнью».
«Раз Израиль этого хочет, ответ будет однозначно, просто не сразу. Идет война нервов, каждый нервный день стоит Израилю денег, ведь они ожидают ответа. Это все продолжается уже 10 месяцев. Тут у нас вариантов нет: только до победного конца, до признания государства, до выплаты Израилем репараций абсолютно за все, что они натворили. Наземной операции не будет. Этот трусливый шакал, я так называю ЦАХАЛ, действует издалека. Они все туда понаехали за хорошей жизнью, никто за эту землю умирать не хочет, а здесь люди на своей земле, они отсюда никуда не уйдут. В Секторе Газа нет клумбы, в которой не был бы никто похоронен!» - заключила Кончева.
ЦАХАЛ ранее заявили, что цель удара по Бейруту- Фуад Шукр - ответственный за удар «Хезболлы» по гражданским лицам в Мадждаль-Шамсе, где погибли 12 человек и были ранены еще более 30.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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