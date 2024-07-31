«Хезболлах» запустила беспилотник в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту

Шиитская милиция «Хезболлах» заявила, что приступила к нанесению ответного удара по территории Израиля после удара на ее штаб в Бейруте, сообщает Sky News Arabia.

СМИ: Израилю не удалось ликвидировать командира «Хезболлы» в Бейруте

Шиитские бойцы запустили несколько звеньев беспилотников-камикадзе. Они летят в сторону Верхней и Западной Галилеи.

Ранее стало известно, что командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:Бейрут Израиль

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