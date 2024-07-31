«Хезболлах» запустила беспилотник в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту
31 июля 202401:32
Шиитская милиция «Хезболлах» заявила, что приступила к нанесению ответного удара по территории Израиля после удара на ее штаб в Бейруте, сообщает Sky News Arabia.
Шиитские бойцы запустили несколько звеньев беспилотников-камикадзе. Они летят в сторону Верхней и Западной Галилеи.
Ранее стало известно, что командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru