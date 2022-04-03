Дмитрий Песков: Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля выразил надежду на подписание «некого документа» по итогам российско-украинских переговоров, что станет «важным шагом на пути нормализации обстановки».

По словам Пескова, вслед за нормализацией «последует непростой разговор» со странами Евразийского экономического союза и Европы.

Ранее президент Турции заявил, что готов заняться организацией личной встречи президентов России и Украины. Как передает РИА Новости, по словам турецкого лидера, он полон решимости провести переговоры с каждым из глав двух государств по отдельности и предложить им сесть за стол переговоров.

