Дмитрий Песков: Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом шла речь в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» 3 апреля.
«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля выразил надежду на подписание «некого документа» по итогам российско-украинских переговоров, что станет «важным шагом на пути нормализации обстановки».
По словам Пескова, вслед за нормализацией «последует непростой разговор» со странами Евразийского экономического союза и Европы.
Ранее президент Турции заявил, что готов заняться организацией личной встречи президентов России и Украины. Как передает РИА Новости, по словам турецкого лидера, он полон решимости провести переговоры с каждым из глав двух государств по отдельности и предложить им сесть за стол переговоров.
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