Эрдоган готов организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции готов заняться организацией личной встречи президентов России и Украины. На этой неделе Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и обсудить этот вопрос. Как передает РИА Новости, по словам турецкого лидера, он полон решимости провести переговоры с каждым из глав двух государств по отдельности и предложить им сесть за стол переговоров.

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Эрдоган также отметил, что Турция не будет присоединяться к введению санкций против России. Как напомнил глава республики, он уже неоднократно заявлял, что Анкара не поддерживает санкции и объяснял причины своей позиции. Сейчас эта позиция не изменилась, заверил президент.

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ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПереговорыТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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