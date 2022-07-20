Дмитрий Медведев перечислил «грехи России»

В опубликованном политиком списке «грехов России» также значатся жара в Европе, провоцирование антироссийских санкций, которые «ударили по беззащитным европейским компаниям», и неспособность президента США Джо Байдена «найти выход из комнаты».

По его мнению, Россию обвиняют в том, «что Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой», а российскую классическу литературу и музыку - в «манипулировании общественным мнением» в Европе.

Кроме того, Медведев внёс в свой список убийство Гая Юлия Цезаря и исчезновение динозавров.

«Список открытый. Пополняется», - заключил зампред Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о так называемой «путинской инфляции» на Западе рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеют».

