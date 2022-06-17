Президент РФ назвал глупостью утверждения про «путинскую инфляцию» на Западе
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в последнее время всё чаще стал слышать про, так называемую «путинскую инфляцию» на Западе.
По его словам, подобные заявления рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеют».
«Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём. Рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом - это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись.
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