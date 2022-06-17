Президент РФ назвал глупостью утверждения про «путинскую инфляцию» на Западе

По его словам, подобные заявления рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеют».

«Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём. Рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом - это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись.

