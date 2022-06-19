«Клоун». Глава Мюнхенской конференции высказался о Дмитрии Медведеве
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает зампреда Совета безопасности, экс-президента РФ Дмитрия Медведева клоуном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bild.
«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат во время своего выступления.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с начала военной операции России на Украине делает резкие и язвительные замечания по поводу стран Европы и США, а также в отношении будущего Украины. Так, в воскресенье,19 июня, он усомнился в том, что Евросоюз продолжит существовать, так же, как и Украина.
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