«Клоун». Глава Мюнхенской конференции высказался о Дмитрии Медведеве

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает зампреда Совета безопасности, экс-президента РФ Дмитрия Медведева клоуном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bild.

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«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат во время своего выступления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с начала военной операции России на Украине делает резкие и язвительные замечания по поводу стран Европы и США, а также в отношении будущего Украины. Так, в воскресенье,19 июня, он усомнился в том, что Евросоюз продолжит существовать, так же, как и Украина.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:МюнхенКонференцияПолитикаСовбез РФ Дмитрий Медведев
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