Дмитрий Медведев отреагировал на события вокруг Киево-Печерской лавры на Украине

«Глядя на то, что творят зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет», - написал зампред Совбеза России в Telegram-канале 2 апреля.

Он выразил уверенность, что украинские гонители предстанут перед судом человеческим, а также перед божиим «и получат за все содеянное».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на события в Киеве, связанные с судом над наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.

«Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост», - написала она в Telegram-канале.