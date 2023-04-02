Дмитрий Медведев отреагировал на события вокруг Киево-Печерской лавры на Украине
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал гонения на православных христиан на Украине и действия властей против митрополита Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя). Медведев надеется на то, что гонители православных предстанут не только перед людским судом, но и перед божественным.
«Глядя на то, что творят зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет», - написал зампред Совбеза России в Telegram-канале 2 апреля.
Он выразил уверенность, что украинские гонители предстанут перед судом человеческим, а также перед божиим «и получат за все содеянное».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на события в Киеве, связанные с судом над наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.
«Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост», - написала она в Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru