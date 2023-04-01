«Все беснуются в Великий пост»: Захарова осудила обстановку в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на события в Киеве, связанные с судом над наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.

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«День дурака прошёл в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост», - написала дипломат.

Представитель российского МИД назвала происходящее насилием православия. Она также напомнила, что Киев подписывал декларации о правах человека и представлял доклады о религиозных свободах.

Ранее митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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