«Все беснуются в Великий пост»: Захарова осудила обстановку в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на события в Киеве, связанные с судом над наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.
«День дурака прошёл в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост», - написала дипломат.
Представитель российского МИД назвала происходящее насилием православия. Она также напомнила, что Киев подписывал декларации о правах человека и представлял доклады о религиозных свободах.
Ранее митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Более 15,5 млн просмотров набрал новый выпуск шоу ЧБД за 10 часов
- Митрополиту Павлу назначали домашний арест на два месяца и запретили общаться с верующими
- «Все беснуются в Великий пост»: Захарова осудила обстановку в Киеве
- СМИ: студентке отменили штраф за парковку благодаря нейросети
- Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек скорое поражение ВСУ в Артемовске
- СМИ: топливо закончилось на трети заправок в Парижском регионе
- Экоактивисты вылили черную краску в фонтан «Баркачча» в Риме
- СМИ: DJ Smash написал новый гимн Перми по просьбе городских властей
- СМИ: обвиняемого в пытках солдата ВСУ уничтожили под Артемовском
- Тренер «Динамо» Йоканович разочарован игрой команды с «Сочи»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru