«Все беснуются в Великий пост»: Захарова осудила обстановку в Киеве

«День дурака прошёл в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост», - написала дипломат.



Представитель российского МИД назвала происходящее насилием православия. Она также напомнила, что Киев подписывал декларации о правах человека и представлял доклады о религиозных свободах.



Ранее митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».