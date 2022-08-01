Медведев считает, что текущая обстановка «гораздо хуже холодной войны»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что текущая политическая обстановка «гораздо хуже холодной войны». Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», - написал он в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал предложение властей США обсуждать обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны». В частности, президент США Джо Байден указал на необходимость нового договора об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.



Медведев задался в ответ на это задался вопросом «Оно нам вообще надо?», указав на то, что «мир стал другим».

