Медведев считает, что текущая обстановка «гораздо хуже холодной войны»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что текущая политическая обстановка «гораздо хуже холодной войны». Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», - написал он в своем телеграм-канале.
Так он прокомментировал предложение властей США обсуждать обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны». В частности, президент США Джо Байден указал на необходимость нового договора об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.
Медведев задался в ответ на это задался вопросом «Оно нам вообще надо?», указав на то, что «мир стал другим».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина может возобновить карьеру
- Медведев считает, что текущая обстановка «гораздо хуже холодной войны»
- Первый случай смерти человека от оспы обезьян зарегистрирован в Перу
- В Белом доме предрекли военный конфликт из-за поездки Пелоси в Тайвань
- Трамп: Зеленскому нужно было признать Крым российским
- Задержанный после пожара в столичном хостеле инспектор МЧС не признал вину
- Эрдоган: Турция готова прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса
- WSJ: Estee Lauder ведет переговоры по покупке Tom Ford
- Эксперт: страны ЕС не отменят шенгенские визы для россиян
- Блинкен: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru