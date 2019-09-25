Политолог: Валентину Матвиенко могут подвинуть только думские старцы
Дмитрий Бадовский рассказал в эфире НСН о политических перспективах переизбранного в третий раз председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Валентина Матвиенко в третий раз избрана на должность председателя Совета Федерации. Члены верхней палаты Федерального Собрания РФ в ходе тайного голосования единогласно поддержали кандидатуру представителя от Санкт-Петербурга. Её выдвинул первый вице-спикер Николай Федоров. При этом других претендентов на должность не было.
Председатель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский в эфире НСН заявил об отсутствие каких-либо причин для смены главы Совета Федерации.
«Качество работы Валентины Матвиенко на этом посту не вызывает никаких вопросов. Верхняя палата работает вполне на уровне. Что-то могло измениться только, если бы сама Валентина Ивановна приняла решение о продолжении работы.
«Качество работы Матвиенко не вызывает сомнений»
То, что внутри самого Совфеда не возникло альтернатив, это дополнительная демонстрация со стороны сенаторов уважения к ней и готовности работать под её руководством. Были некоторые слухи, но они оказались безосновательными», - отметил собеседник НСН.
Политолог также обращает внимание на ещё один важный аспект, связанный с должностью председателя верхней палаты парламента:
«Надо понимать, что глава Совета Федерации, помимо всего прочего, постоянный член Совета безопасности РФ. Поэтому отношение к этой должности крайне скрупулезное. Человек, приходящий на эту должность, должен иметь серьёзные опыт работы, компетенции, быть готовым войти на постоянной основе в Совбез. У нас иногда легковесно подходят к таким вопросам в медийном поле, когда начинают называть с десяток фамилий. Однако на практике такие должности могут занимать считанные единицы. Отношение к этому соответствующее у государственной системы».
Что касается перспектив возможной замены спикера Совета Федерации в дальнейшем, то для этого, по мнению Дмитрия Бадовского, может быть использован до сих пор не реализованный на практике механизм - федеральная или президентская квота.
«Согласно принятой законодательно норме, до 10% сенаторов могут быть назначены президентом. Однако на практике она пока ни разу не была реализована. Если в будущем встанет вопрос о смене председателя верхней палаты, на мой взгляд, одним из основных механизмов с помощью которого будет предложена новая кандидатура, будет как раз эта квота президентских сенаторов.
«За счёт президентской квоты в Совфед могут выдвинуть «думских старцев»
Теоретически можно допустить, что эта возможность может быть использована для выдвижения в Совет Федерации «думских старцев» - Зюганова, Жириновского, Миронова. Однако, это не значит, что механизм будет использован только для этого. Президент, вполне может предложить новые фигуры. Хотя, конечно, и «старцы» могут подвинуть Валентину Матвиенко. Этот механизм относительно быстрый по сравнению с приходом людей в Совфед через регионы, через выборы. То, что он до сих пор не был задействован, косвенно указывает на то, что позиции Матвиенко ничего всерьёз не угрожало, и она продолжит свою работу», - отметил эксперт.
За все время работы верхней палаты парламента новой России сменилось четыре председателя Совета Федерации. Двое из них - Сергей Миронов и Валентина Матвиенко - представители Санкт-Петербурга. Дольше всех - почти десять лет - Совфед возглавлял Сергей Миронов, меньше всех - два года - Владимир Шумейко. Валентина Матвиенко занимает пост с 2011 года.
После переизбрания спикером Матвиенко озвучила несколько ключевых тезисов, которые по её мнению, должны составить суть работы Совета Федерации. Она, в частности отметила запрос российского общества на общественно-политическую стабильность, что подтверждают итоги единого дня голосования 8 сентября.
Валентина Матвиенко призвала сенаторов принять участие в работе над реформой контрольно-надзорной деятельности, а также попросила их следить за содержательным наполнением национальных проектов в регионах.
Она также потребовала разобраться с проблемой обеспечения жизненно важными лекарствами, и заявила, что тема борьбы с домашним насилием будет среди приоритетных во время осенней сессии Совета Федерации.
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