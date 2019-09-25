Политолог: Валентину Матвиенко могут подвинуть только думские старцы

Теоретически можно допустить, что эта возможность может быть использована для выдвижения в Совет Федерации «думских старцев» - Зюганова, Жириновского, Миронова. Однако, это не значит, что механизм будет использован только для этого. Президент, вполне может предложить новые фигуры. Хотя, конечно, и «старцы» могут подвинуть Валентину Матвиенко. Этот механизм относительно быстрый по сравнению с приходом людей в Совфед через регионы, через выборы. То, что он до сих пор не был задействован, косвенно указывает на то, что позиции Матвиенко ничего всерьёз не угрожало, и она продолжит свою работу», - отметил эксперт.

За все время работы верхней палаты парламента новой России сменилось четыре председателя Совета Федерации. Двое из них - Сергей Миронов и Валентина Матвиенко - представители Санкт-Петербурга. Дольше всех - почти десять лет - Совфед возглавлял Сергей Миронов, меньше всех - два года - Владимир Шумейко. Валентина Матвиенко занимает пост с 2011 года.

После переизбрания спикером Матвиенко озвучила несколько ключевых тезисов, которые по её мнению, должны составить суть работы Совета Федерации. Она, в частности отметила запрос российского общества на общественно-политическую стабильность, что подтверждают итоги единого дня голосования 8 сентября.

Валентина Матвиенко призвала сенаторов принять участие в работе над реформой контрольно-надзорной деятельности, а также попросила их следить за содержательным наполнением национальных проектов в регионах.

Она также потребовала разобраться с проблемой обеспечения жизненно важными лекарствами, и заявила, что тема борьбы с домашним насилием будет среди приоритетных во время осенней сессии Совета Федерации.