Не совнархоз. Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития

Еще одной претензией к министру Козлову стала информационная закрытость ведомства. «Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются, – сказала Валентина Матвиенко. – Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались», – добавила спикер Совфеда.

Отдельно Валентина Матвиенко остановилась на программе бесплатного предоставления земельных участков, получившей название «дальневосточный гектар» и в свое время широко разрекламированной. Как обстоят дела сейчас, непонятно, – отметила Матвиенко. Неясно, насколько активно жители осваивают земли:

«Люди берут, такой капитал лежит и ничего не происходит, ничего не осваивается, людей не добавляется, инвестиции не вкладываются, экономика не развивается. Чтобы не было – бесплатно быстро получил и пусть себе лежит как запас некий, золотой. Надо, чтобы работала программа, чтобы она давала отдачу для Дальнего Востока», – сказала спикер.

Под критику главы верхней палаты российского парламента попадает далеко не первый министр. До этого, в апреле, Валентина Матвиенко подвергла критике выступление министра науки Михаила Котюкова. В докладе было много цифр, но не было четкого понимания научно-технического развития страны, или, по выражению спикера, ничего особого, кроме семян картофеля. Матвиенко потребовала от Котюкова развития научных технологий и понимания стратегии развития, добавив: «Мы не оставим вас в покое!» В октябре критику спикера Совфеда был вынужден выслушать министр труда и соцзащиты после отчета «о небывалом росте зарплат». Ответы Максима Топилина на вопросы сенаторов Матвиенко сочла слишком размытыми и пообещала, что «легкой жизни у министра не будет».

Последняя фраза, по всей видимости, может служить предупреждением любому министру, который готовится выступить в Совете Федерации. Палата, похоже, становится центром оценки работы федеральных министерств и ведомств.

