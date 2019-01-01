Неудачный предвыборный ход. Павловский оценил идею Беглова оставить Матвиенко в Совфеде

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко представлять северную столицу в верхней палате российского парламента в случае его победы на грядущих выборах.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что подобное предложение со стороны врио губернатора Санкт-Петербурга выглядит как предвыборный ход, правда, не очень удачный.

«Избирателю Беглова абсолютно безразлично, останется ли Матвиенко в Совете Федерации или не останется. Он, как избиратель городского руководителя, интересуется городской повесткой. А Совет Федерации не имеет к ней никакого реального отношения. Все это предложение выглядит как электоральный сигнал, и он неудачный. Он не в минус, но и не в плюс, он ничего не дает Беглову. А останется Матвиенко в Совфеде или нет, это ведь не она решает. Тем более, избиратель это хорошо знает: что сенатор - это не его выбор, и председатель Совета Федерации - это не его выбор, это выбор президента. Я не вижу никаких особых причин для ухода Матвиенко», - заявил он.