Дмитриев: ЕС из-за санкций столкнется с проблемами при оплате газа из РФ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х пост, в котором задался вопросом, как Европейский союз будет оплачивать поставки российского газа на фоне собвтенного запрета на проведение транзакций с участием банков РФ.

«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять?» - написал политик.

Евросоюз вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков, а также в отношении четырех финансовых учреждений в третьих странах. Также ограничения предусматривают возможность для Совета ЕС ввести полный запрет на морские транспортные услуги, связанные с нефтью и нефтепродуктами из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
