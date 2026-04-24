Дмитриев: ЕС из-за санкций столкнется с проблемами при оплате газа из РФ
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х пост, в котором задался вопросом, как Европейский союз будет оплачивать поставки российского газа на фоне собвтенного запрета на проведение транзакций с участием банков РФ.
«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять?» - написал политик.
Евросоюз вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков, а также в отношении четырех финансовых учреждений в третьих странах. Также ограничения предусматривают возможность для Совета ЕС ввести полный запрет на морские транспортные услуги, связанные с нефтью и нефтепродуктами из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
