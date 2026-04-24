Подросткам запрещают продавать топливо на фоне борьбы с питбайками
Депутаты Московской областной Думы одобрили запрещающий продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам младше 18 лет законодательный акт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, под исключения попадают несовершеннолетние, имеющие водительские удостоверения на мопеды и легкие мотоциклы, которые смогут приобретать бензин после их предъявления. Отныне продавцы обязаны тщательно проверять документы покупателей и отказывать в продаже при любых сомнениях в возрасте.
Закон направлен на уменьшение аварий с участием несовершеннолетних. Председатель Думы указал, что питбайки и квадроциклы, на которых часто ездят подростки, не предназначены для езды по общественным дорогам.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Подобные меры уже ввели в Санкт-Петербурге, в Приморском крае и Волгоградской области.
При этом участники топливного рынка напоминают о существовании автоматических заправок без операторов, где проверить паспорт или права невозможно.
Продажа горючих материалов подросткам вызывает недоумение, но запреты не помогут остановить их от поездки на питбайке, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
