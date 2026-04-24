В пяти регионах России уничтожили десять украинских БПЛА

Десять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за ночь над регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 21.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали автобус в селе Курковичи Брянской области, пострадали пять человек, пишет 360.ru.

