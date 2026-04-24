В пяти регионах России уничтожили десять украинских БПЛА
24 апреля 202607:37
Десять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за ночь над регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи (с 21.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали автобус в селе Курковичи Брянской области, пострадали пять человек, пишет 360.ru.
- Володин: За все созывы Госдумы было принято свыше 12 тысяч законов
- Дмитриев: ЕС из-за санкций столкнется с проблемами при оплате газа из РФ
- Трамп: Необходимо поддерживать прямые контакты с Россией
- СМИ: 300 незаконных самостроев повреждены при наводнении в Дагестане
- СМИ: Напавший на врачей в Махачкале был под воздействием наркотиков
- СМИ: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20
- Подросткам запрещают продавать топливо на фоне борьбы с питбайками
- СМИ: Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь
- Орешкин: Принимать экзамены в школах и вузах будет ИИ