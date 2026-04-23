Грушко: Новые санкции ЕС будут безрезультатны, но Россия даст ответ

Принятый Евросоюзом 20-й пакет антироссийских санкций будет таким же безрезультатным, как и предыдущие. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

ЕС обсуждает 21-й пакет санкций против России

Он также отметил, что Москва «внимательно изучит то, что они приняли», и проанализирует новые рестрикции на экспертном уровне.

«Наша реакция, конечно, последует», - добавил дипломат.

Ранее Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций, в который внесли ещё 60 компаний, 117 физических лиц и 46 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииСанкции ЕСМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры