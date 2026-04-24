Россиянам напомнили о трехдневных выходных в июне

Трехдневные выходные ожидают россиян в июне 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства о переносе выходных дней.

Так, жители страны будут отдыхать с 12 по 14 июня. Это связано с празднованием Дня России.

Кроме того, трехдневные выходные запланированы в мае - с 1 по 3 и с 9 по 11. Отдельные выходные дни установили в РФ 4 ноября и 31 декабря.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года запланировано 19 рабочих и 12 выходных дней, два из которых — официальные государственные праздники, пишет 360.ru.

