На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья греческого острова Крит. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр толчков располагался в 27 км юго-восточнее города Иерапетра. Очаг находился на глубине 17 км.

Данных о пострадавших или разрушениях после сейсмособытия не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Японии, пострадали по меньшей мере шесть человек, напоминает 360.ru.


ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
