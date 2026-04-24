На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,5
24 апреля 202607:48
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья греческого острова Крит. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр толчков располагался в 27 км юго-восточнее города Иерапетра. Очаг находился на глубине 17 км.
Данных о пострадавших или разрушениях после сейсмособытия не поступало. Угрозу цунами не объявляли.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Японии, пострадали по меньшей мере шесть человек, напоминает 360.ru.
