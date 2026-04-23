Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций в против России
Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций, включив в него ещё 60 компаний и 117 физических лиц. Как пишет RT, об этом сообщили в МИД Эстонии.
Глава ведомства Маргус Цахкна указал, что впервые ЕС введёт инструмент, который направлен на запрет экспорта определённых товаров в третьи страны - для предотвращения дальнейшего реэкспорта в Россию.
Также ограничения предусматривают возможность для Совета ЕС ввести полный запрет на морские транспортные услуги, связанные с нефтью и нефтепродуктами из РФ. Под запрет на услуги в сфере криптоактивов подпадут дополнительные порты, финансовые учреждения и поставщики.
Кроме того, в «чёрный» список будут добавлены ещё 46 судов из так называемого «теневого» флота. Услуги для российских ледоколов и танкеров СПГ будут запрещены, а возможности Москвы по приобретению танкеров для своего теневого флота будут ограничены.
Организациям, которые продолжают распространять контент из подсанкционных СМИ, запретят вещание.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что более 10 стран обратились к США с просьбой продлить ослабление санкций против нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций в против России
