СМИ: 300 незаконных самостроев повреждены при наводнении в Дагестане
Около 300 незаконно построенных жилых домов повреждены в зоне паводков в Дагестане, сообщают «Известия».
Издание сравнило данные реестра самовольного строительства регионального Минстроя и карты подтоплений. Больше всего их насчитывается в Махачкале — около 200. 21 апреля президент России Владимир Путин поручил помочь их жителям. По словам пресс-секретаря главы государства, в кабмине начали прорабатывать соответствующий механизм.
По словам экспертов, помощь может быть реализована через выдачу жилищных сертификатов или компенсации на уровне первого взноса по ипотеке. Они же обратили внимание и на риски этой схемы — если помощь будет оказана вне зависимости от статуса постройки, то люди станут воспринимать требования к законности строительства как второстепенные.
Ранее Путин указал на важность оперативного обследования пострадавших от стихии территорий и своевременного принятия решений по восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
