Трамп: Необходимо поддерживать прямые контакты с Россией
Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о возможности приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, заявил, что считает необходимым поддерживать диалог со всеми, сообщают «Известия».
«Я придерживаюсь мнения, что нужно разговаривать со всеми», — сказал глава США. По его мнению, необходимо поддерживать диалог даже в условиях конфликтов.
Трамп отметил, что не придерживается подхода, при котором стороны отказываются от общения.
Ранее стало известно, что Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
