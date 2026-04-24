Трамп: Необходимо поддерживать прямые контакты с Россией

Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о возможности приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, заявил, что считает необходимым поддерживать диалог со всеми, сообщают «Известия».

«Я придерживаюсь мнения, что нужно разговаривать со всеми», — сказал глава США. По его мнению, необходимо поддерживать диалог даже в условиях конфликтов.

Трамп отметил, что не придерживается подхода, при котором стороны отказываются от общения.

Ранее стало известно, что Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
