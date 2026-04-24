СМИ: Напавший на врачей в Махачкале был под воздействием наркотиков

По словам злоумышленника, изначально он планировал лишь поговорить с «обидчиком» матери, которую, как он утверждает, «задели». Задержанный указал, что месяц назад она лечилась в больнице, где во время приема у терапевта якобы столкнулась с неуважением со стороны медперсонала. Напавший заявил, что врач отказался проводить операцию, однако в МВД уточнили, что женщине требовалась лишь консультация.

Спустя месяц, под воздействием наркотиков, обидчик пришел в больницу с братом, которому требовалась медицинская помощь, и вспомнил старое. Мужчина нашел того самого хирурга и напал на него с ножом. Второй врач, по словам задержанного, не был его целью и пострадал «случайно», когда попытался помочь коллеге.

В результате нападения двое медиков госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

