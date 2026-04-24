Володин: За все созывы Госдумы было принято свыше 12 тысяч законов
Более 12 тысяч федеральных законов было принято за все созывы Госдумы. Об этом написал председатель палаты Вячеслав Володин в своей статье для «Российской газеты».
Политик напомнил, что за 33 года законы принимали восемь созывов Госдумы.
«В их числе - Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный, Жилищный кодексы Российской Федерации», - указал Володин.
Каждый документ стал результатом споров, компромиссов, согласования позиций, в которых побеждали «здравый смысл и общая ответственность» перед Россией и гражданами.
Ранее в Госдуме рассказали, что за прошлый год Вячеслав Володин направил на благотворительность 61 млн 418 тысяч рублей, пишет 360.ru.
