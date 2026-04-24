СМИ: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20
Глава США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре, сообщает The Washington Post.
По данным издания, которое ссылается на источники в Госдепартаменте, официальное приглашение пока не направлено, но РФ является членом G20 и будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров.
По словам неназванного американского дипломата, американский лидер дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется.
В Госдуме заявили, что участие в саммите G20 вряд ли принесет РФ огромную пользу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
