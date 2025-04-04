Дмитриев: Было бы закономерно облегчить санкции, если США хотят связей с Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил CNN, что во время контактов в Вашингтоне не просил об облегчении санкций.

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Однако, по его словам, если США хотят деловых связей с Россией, это было бы закономерно. Дмитриев указал, что российская экономика в порядке. «Многие русские верят в то, что санкции — это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада», — сказал он.

Глава фонда отметил, что некоторые американские компании хотят вернуться в Россию. Антироссийские санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться назад, подчеркнул глава РФПИ.

Дмитриев сказал, что во время встреч в Вашингтоне обсудил много вопросов, направленных на восстановление отношений между странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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