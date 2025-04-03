Песков отказался раскрыть подробности переговоров Дмитриева в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сам даст информацию о своих переговорах в США после их завершения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он отказался раскрывать какие-либо подробности встречи Дмитриева с американской администрацией, напомнив, что глава РФПИ действует в рамках своего мандата по поручению российского лидера Владимира Путина.
«В данном случае понятно, он спецпредставитель президента, понятно по каким вопросам. Он потом даст информацию», — заключил представитель Кремля.
Ранее Дмитриев заявил, что по поручению Путина встречается в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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