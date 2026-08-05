«Золотой пули» не будет: Чего ждать от первой российской вакцины от меланомы
Нужны более масштабные испытания первой российской вакцины от меланомы, двадцать привитых пациентов до конца года — это капля в море, сказал НСН Вадим Гутник.
Уникальность первой российской вакцины от меланомы в том, что она позиционируется как лечебный препарат, а не как профилактическое средство, но считать ее панацеей нельзя — препарат ждут длительные и масштабные клинические исследования. Об этом НСН заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник.
Первую российскую вакцину от рака кожи «Неоонковак» до конца 2026 года получат 20 пациентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Впервые препаратом в апреле 2026 года был вакцинирован 60-летний житель Курской области. Производит препарат НМИЦ радиологии, вакцина создается индивидуально для каждого пациента в соответствии с молекулярно-генетическими характеристиками его опухоли. Онколог заявил, что уникальность вакцины в том, что она позиционируется как лечебная, а не как профилактическая, но о том, что ученые изобрели панацею от меланомы, говорить не стоит.
«Главный смысл новой вакцины в том, что в мире всегда вакцина использовалась с профилактической целью, но “Неоонковак” позиционируют как лечебный препарат. Его задача — научить иммунную систему человека противодействовать злокачественному заболеванию. Почему именно меланома? Потому что самый сильный иммунный ответ обычно регистрируется при меланоме, а также раке почки, раке легкого и так далее. Но ждать, что появится “золотая пуля”, не нужно. Пока проходят только клинические исследования, которые подразумевают длительность, историческую перспективу. Никто из тех, кто занимается этой вакциной, не может сказать, что человек сразу исцелится, введя препарат. Сейчас в арсенале онкологов появилось огромное количество препаратов, особенно таргетных, что нужно каждый раз заглядывать в справочник, чтобы не ошибиться в их названии и точке приложения препарата», — сказал он.
Собеседник НСН добавил, что двадцать привитых до конца года — это крайне мало, нужны гораздо более масштабные исследования.
«Двадцать пациентов — это песчинка в океане. Чтобы сделать какой-то вывод о том или ином химическом агенте, особенно новом, нужно проводить крупные рандомизированные исследования, чтобы можно было сравнить одну группу с другой. Тогда мы можем сделать какой-то однозначный вывод. Пока ничего подобного нет», — подчеркнул врач.
По его словам, Россия находится далеко не в лидерах по распространению меланомы в мире, однако меры предосторожности соблюдать все же стоит.
«По степени распространенности меланомы Россия не занимает ведущие позиции в мире. Это связано с климатическими особенностями. Лидирует по распространению рака кожи Австралия, потому что рядом с ней находится так называемая озоновая дыра, ультрафиолет обладает в этом регионе более злым воздействием. Но россиянам я тоже не рекомендую в активные часы находиться на солнце без защитных средств. Самое благоприятное время для загара — с 9:00 до 11:00 и после 15:30–16:00 в такую погоду, как держится сейчас в Москве. В тени тоже можно загорать. Лечится меланома достаточно неплохо, если ее вовремя обнаружить и не запускать. Я призываю людей не обращаться к косметологам, а идти в профильные онкологические учреждения, потому что нужно провести тщательную биопсию удаленной родинки, посмотреть, сколько поражено слоев. Сейчас даже на ранних стадиях назначается иммунотерапия, которая позволяет полностью избавиться от этого коварного заболевания», — подытожил Вадим Гутник.
Ранее Гинцбург заявил, что в России планируется разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.
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