Уникальность первой российской вакцины от меланомы в том, что она позиционируется как лечебный препарат, а не как профилактическое средство, но считать ее панацеей нельзя — препарат ждут длительные и масштабные клинические исследования. Об этом НСН заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник.

Первую российскую вакцину от рака кожи «Неоонковак» до конца 2026 года получат 20 пациентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Впервые препаратом в апреле 2026 года был вакцинирован 60-летний житель Курской области. Производит препарат НМИЦ радиологии, вакцина создается индивидуально для каждого пациента в соответствии с молекулярно-генетическими характеристиками его опухоли. Онколог заявил, что уникальность вакцины в том, что она позиционируется как лечебная, а не как профилактическая, но о том, что ученые изобрели панацею от меланомы, говорить не стоит.

«Главный смысл новой вакцины в том, что в мире всегда вакцина использовалась с профилактической целью, но “Неоонковак” позиционируют как лечебный препарат. Его задача — научить иммунную систему человека противодействовать злокачественному заболеванию. Почему именно меланома? Потому что самый сильный иммунный ответ обычно регистрируется при меланоме, а также раке почки, раке легкого и так далее. Но ждать, что появится “золотая пуля”, не нужно. Пока проходят только клинические исследования, которые подразумевают длительность, историческую перспективу. Никто из тех, кто занимается этой вакциной, не может сказать, что человек сразу исцелится, введя препарат. Сейчас в арсенале онкологов появилось огромное количество препаратов, особенно таргетных, что нужно каждый раз заглядывать в справочник, чтобы не ошибиться в их названии и точке приложения препарата», — сказал он.