Соцфонд назвал максимальный размер больничного за день в 2026 году
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в этом году в России превысил 6,8 тысячи рублей в день. Об этом сообщает Социальный фонд.
«Максимальный размер выплаты... составляет 6827,40 рублей в день», - говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
При этом минимальное пособие по временной нетрудоспособности за день составляет 873,97 рубля для месяцев с 31 днем, 903,10 рубля - при 30 днях, 967,61 рубля - для 28 дней.
Во время расчета больничного учитывают заработок гражданина за два предыдущих календарных года. Размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда - 27 093 рубля.
Между тем президент Объединения самозанятых России Иван Литвинов в беседе с Ura.ru рассказал, что с 1 августа более семи тысяч граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход, смогут получить первые выплаты по больничным листам.
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