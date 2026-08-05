Соцфонд назвал максимальный размер больничного за день в 2026 году

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в этом году в России превысил 6,8 тысячи рублей в день. Об этом сообщает Социальный фонд.

«Максимальный размер выплаты... составляет 6827,40 рублей в день», - говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».

При этом минимальное пособие по временной нетрудоспособности за день составляет 873,97 рубля для месяцев с 31 днем, 903,10 рубля - при 30 днях, 967,61 рубля - для 28 дней.

Во время расчета больничного учитывают заработок гражданина за два предыдущих календарных года. Размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда - 27 093 рубля.

Между тем президент Объединения самозанятых России Иван Литвинов в беседе с Ura.ru рассказал, что с 1 августа более семи тысяч граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход, смогут получить первые выплаты по больничным листам.

