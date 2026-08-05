Минобороны отчиталось о поражении объектов в Киеве и Киевской области

В результате в Киеве были поражены логистический центр «МЛП-Чайка», где хранили и распределяли комплектующие для дронов; инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», использовавшийся для хранения и распределение товаров двойного назначения; производивший БПЛА и хранивший материально-технические средства для ВСУ транспортно-логистический центр «Транс-логистик». Кроме того, в украинской столице поражен логистический центр «Эпицентр» - крупный автоматизированный склад, обеспечивающий доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов.

При этом в Киевской области силы РФ ударили по центру «Терминал Бровары» с комплектующими для БПЛА; транспортно-логистическому центру «Рабен Украина» – крупному узлу по распределению и хранению комплектующих для дронов; центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу «Новой почты», где хранились БПЛА самолетного типа и комплектующие.

Кроме того, российская армия поразила три сухогруза на переходе морем к югу от Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

Ранее в порту Черноморск ВС России ударили по контейнерному терминалу с грузами военного назначения и складу с беспилотниками FP-2, пишет Ura.ru.

