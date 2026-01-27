Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план

Документ по завершению конфликта между Россией и Украиной, состоящий из 20 пунктов, планируется оформить в виде двух отдельных соглашений — между Украиной и США, а также между США и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

Министр подчеркнул, что переговоры продолжаются и окончательные параметры соглашений еще находятся в процессе обсуждения, отмечает RT.