Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план
Документ по завершению конфликта между Россией и Украиной, состоящий из 20 пунктов, планируется оформить в виде двух отдельных соглашений — между Украиной и США, а также между США и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».
Министр подчеркнул, что переговоры продолжаются и окончательные параметры соглашений еще находятся в процессе обсуждения, отмечает RT.
Сибига отметил, что европейские страны также вовлечены в мирный процесс и участвуют в выработке договоренностей по гарантиям безопасности. По его словам, впервые в переговорах используется именно термин «гарантии безопасности», а не «заверения».
По словам министра, Соединенные Штаты не планируют направлять свой военный контингент на территорию Украины, однако европейские партнеры подтверждают готовность к размещению своих сил. При этом, как подчеркнул Сибига, подобный шаг возможен только при наличии поддержки со стороны США, передает «Радиоточка НСН».
