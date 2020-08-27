«Дипломатическая бойня»: Лукашенко предрёк присоединение Гродно к Польше

Президент отметил, что «неустоявшиеся» соседи Белоруссии открыто выступают за повторные выборы в республике и даже начинают вмешиваться во внутренние дела.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», - цитируют Лукашенко белорусские СМИ. Президент подчеркнул, что эти планы не реализуются.

На фоне массовых протестных акций в Белоруссии Лукашенко неоднократно заявлял о внешней угрозе, а также через российского лидера Владимира Путина передал канцлеру Германии Ангеле Меркель пожелание, чтобы Запад не вмешивался в дела страны, отмечает РЕН ТВ. Белорусский президент объявил о военных учениях на гродненском направлении и поручил усилить охрану границы.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Лукашенко при этом отказался отвечать на звонки Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт RT.

