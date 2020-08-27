«Дипломатическая бойня»: Лукашенко предрёк присоединение Гродно к Польше
Против Белоруссии ведётся гибридная война в информационном поле, причём «дипломатическая бойня» против Минска ведётся и на самом высоком уровне. Об этом в четверг, 27 августа, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко, передаёт «БЕЛТА».
Президент отметил, что «неустоявшиеся» соседи Белоруссии открыто выступают за повторные выборы в республике и даже начинают вмешиваться во внутренние дела.
«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», - цитируют Лукашенко белорусские СМИ. Президент подчеркнул, что эти планы не реализуются.
На фоне массовых протестных акций в Белоруссии Лукашенко неоднократно заявлял о внешней угрозе, а также через российского лидера Владимира Путина передал канцлеру Германии Ангеле Меркель пожелание, чтобы Запад не вмешивался в дела страны, отмечает РЕН ТВ. Белорусский президент объявил о военных учениях на гродненском направлении и поручил усилить охрану границы.
По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Лукашенко при этом отказался отвечать на звонки Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru