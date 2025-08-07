Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Россия и США согласовали договоренность о переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«По предложению американской стороны была... согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне», - сообщил политик.
Российская сторона вместе с американскими коллегами приступает к конкретной проработке события. Как отметил Ушаков, следующую неделю обозначили как ориентир для встречи президентов. Помощник также сообщил, что место саммита уже согласовали, о нем объявят позднее.
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры до конца года проработает автоматическое получение льгот участниками СВО
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Рейс Москва-Сочи сел в Астрахани после сигнала о тревоге
- В России объяснили «угрозой США» патрулирование кораблей с Китаем
- Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
- Экс-главу Челябинской области Дубровского объявили в розыск
- «Согласовано на 99%»: Условие личной встречи Путина и Трампа
- В очереди у Крымского моста стоят почти 3,5 тысячи машин
- Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све
- Хайп на миллионы: Пригожин и Лоза о шумихе вокруг продажи альбома Гуфа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru