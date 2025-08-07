Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Россия и США согласовали договоренность о переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была... согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне», - сообщил политик.

Российская сторона вместе с американскими коллегами приступает к конкретной проработке события. Как отметил Ушаков, следующую неделю обозначили как ориентир для встречи президентов. Помощник также сообщил, что место саммита уже согласовали, о нем объявят позднее.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, напоминает «Свободная пресса».

