Минобороны: ВС РФ освободили Карповку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Карповка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки «Запад».
Кроме того, в Минобороны добавили, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ вблизи населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области, а также Красный Лиман в ДНР.
Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 21 февраля российские силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Саудовской Аравии начали подготовку к «Интервидению-2026»
- Певец Шарлот вступил в коллектив колонии, исполняющий патриотические песни
- Режиссер ленты о Гитлере Дюге экранизирует историю Статуи Свободы США
- Минобороны: ВС РФ освободили Карповку в ДНР
- Гуменник рассказал, что не получил смартфон на ОИ-2026
- Губернатор: В Волгограде в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 4 многоэтажки
- На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией
- В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек
- «Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов
- В Росреестре перечислили деревни и села РФ с самыми короткими названиями