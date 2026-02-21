Минобороны: ВС РФ освободили Карповку в ДНР

В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки «Запад».

Кроме того, в Минобороны добавили, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ вблизи населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области, а также Красный Лиман в ДНР.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 21 февраля российские силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».