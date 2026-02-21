Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

На 86‑м году жизни скончалась Зоя Дородова — участница знаменитого музыкального коллектива «Бурановские бабушки». Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что уход артистки — невосполнимая утрата для культурной сферы, и выразил глубокие соболезнования её родным и близким.



Зоя Дородова появилась на свет 15 апреля 1940 года. Её трудовой путь начался в пекарне — по профессии она была пекарем. Позже она работала дояркой в колхозе. После замужества Дородова переехала в Бабино, а после кончины супруга вернулась в Бураново, где до выхода на пенсию трудилась в компании «Геофизика».

Широкую известность Зоя Дородова получила как одна из самых ярких участниц «Бурановских бабушек». В составе коллектива она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение‑2012» с композицией Party for everybody.



Среди других участниц ансамбля — народные артистки Удмуртии: Наталья Пугачёва, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, Екатерина Шкляева (скончалась в 2024 году).

