Певец Шарлот вступил в коллектив колонии, исполняющий патриотические песни

Артист вошёл в состав группы, специализирующейся на исполнении патриотических песен, и уже выступил на концерте в честь предстоящего Дня защитника Отечества. В УФСИН отметили, что Шарлот демонстрирует заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение к участию в творческой деятельности.

Эдуард Шарлот был приговорён к 5,5 года колонии‑поселения после того, как сжёг свой российский паспорт на камеру. Впоследствии из‑за нарушений правил поведения его перевели в колонию общего режима — сам осуждённый не согласился с этим решением и подал ходатайство. В документе он указал, что столкнулся с давлением и угрозами, а также пожаловался на запрет работать и участвовать в культурно‑массовых мероприятиях в колонии‑поселении.



Во время рассмотрения ходатайства Шарлот назвал судебный процесс цирком — после этих слов его удалили из зала заседаний.



Ранее Шарлоту отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

