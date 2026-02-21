Певец Шарлот вступил в коллектив колонии, исполняющий патриотические песни
Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, присоединился к музыкальному коллективу в месте лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу УФСИН по Самарской области.
Артист вошёл в состав группы, специализирующейся на исполнении патриотических песен, и уже выступил на концерте в честь предстоящего Дня защитника Отечества. В УФСИН отметили, что Шарлот демонстрирует заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение к участию в творческой деятельности.
Эдуард Шарлот был приговорён к 5,5 года колонии‑поселения после того, как сжёг свой российский паспорт на камеру. Впоследствии из‑за нарушений правил поведения его перевели в колонию общего режима — сам осуждённый не согласился с этим решением и подал ходатайство. В документе он указал, что столкнулся с давлением и угрозами, а также пожаловался на запрет работать и участвовать в культурно‑массовых мероприятиях в колонии‑поселении.
Во время рассмотрения ходатайства Шарлот назвал судебный процесс цирком — после этих слов его удалили из зала заседаний.
Ранее Шарлоту отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
