Режиссер ленты о Гитлере Дюге экранизирует историю Статуи Свободы США

Действие фильма разворачивается в XIX веке. В центре сюжета ленты окажутся художник Бартольди и юрист Лабулэ, которые собираются подарить американскому народу статую в честь его борьбы за свободу. На фоне недоброжелателей, финансовых и технических сложностей строительство Статуи Свободы превращается в непрекращающуюся битву.

По данным источника, продюсерами проекта выступают создатели знаменитых французских фильмов «1+1» и «Семейство Белье». Ремейк этой ленты «CODA: Ребенок глухих родителей» получил в 2022 году «Оскар».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что молодой российский актер Марк Эйдельштейн снялся в англоязычном байопике о Роберте Капе.