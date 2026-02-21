Режиссер ленты о Гитлере Дюге экранизирует историю Статуи Свободы США
Режиссер Кристиан Дюге, создавший фильмы «Гитлер: Восхождение дьявола» и «Крикуны», снимет историческую драму «Леди Свобода» о создании Статуи Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание «Variety».
В пресс-релизе компаний «Quad Cinema» и «Gemma Pictures» указано, что новая картина расскажет о предыстории появления одного из самых узнаваемых монументов в США.
Действие фильма разворачивается в XIX веке. В центре сюжета ленты окажутся художник Бартольди и юрист Лабулэ, которые собираются подарить американскому народу статую в честь его борьбы за свободу. На фоне недоброжелателей, финансовых и технических сложностей строительство Статуи Свободы превращается в непрекращающуюся битву.
По данным источника, продюсерами проекта выступают создатели знаменитых французских фильмов «1+1» и «Семейство Белье». Ремейк этой ленты «CODA: Ребенок глухих родителей» получил в 2022 году «Оскар».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что молодой российский актер Марк Эйдельштейн снялся в англоязычном байопике о Роберте Капе.
Горячие новости
- В Саудовской Аравии начали подготовку к «Интервидению-2026»
- Певец Шарлот вступил в коллектив колонии, исполняющий патриотические песни
- Режиссер ленты о Гитлере Дюге экранизирует историю Статуи Свободы США
- Минобороны: ВС РФ освободили Карповку в ДНР
- Гуменник рассказал, что не получил смартфон на ОИ-2026
- Губернатор: В Волгограде в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 4 многоэтажки
- На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией
- В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек
- «Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов
- В Росреестре перечислили деревни и села РФ с самыми короткими названиями