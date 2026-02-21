Режиссер ленты о Гитлере Дюге экранизирует историю Статуи Свободы США

Режиссер Кристиан Дюге, создавший фильмы «Гитлер: Восхождение дьявола» и «Крикуны», снимет историческую драму «Леди Свобода» о создании Статуи Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание «Variety».

В пресс-релизе компаний «Quad Cinema» и «Gemma Pictures» указано, что новая картина расскажет о предыстории появления одного из самых узнаваемых монументов в США.

В Бразилии из-за ветра упала копия статуи Свободы

Действие фильма разворачивается в XIX веке. В центре сюжета ленты окажутся художник Бартольди и юрист Лабулэ, которые собираются подарить американскому народу статую в честь его борьбы за свободу. На фоне недоброжелателей, финансовых и технических сложностей строительство Статуи Свободы превращается в непрекращающуюся битву.

По данным источника, продюсерами проекта выступают создатели знаменитых французских фильмов «1+1» и «Семейство Белье». Ремейк этой ленты «CODA: Ребенок глухих родителей» получил в 2022 году «Оскар».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что молодой российский актер Марк Эйдельштейн снялся в англоязычном байопике о Роберте Капе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КиноСШАРежиссерФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры