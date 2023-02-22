Песков: Китай решительно опроверг поставки оружия России

Он отметил, что китайские представители опровергли такую информацию и «добавить здесь нечего».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности у него был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По его словам, он выразил собеседнику «серьезную озабоченность» по поводу якобы поставок вооружения России со стороны Китая. Боррель тогда также добавил, что в ответ Ван И заявил, что у Пекина нет планов поставлять оружие Москве, сообщает НСН.

