Лавров: Россия и КНР готовы защищать интересы друг друга
Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с членом Политбюро Коммунистической партии КНР Ван И.
Он отметил, что отношения Москвы и Пекина уверенно развиваются. По словам Лаврова, несмотря на большую турбулентность на мировой арене, две страны проявляют сплоченность.
Ранее The New York Times сообщил, что Китай пытается держать дистанцию в отношениях с Россией ради налаживания сотрудничества с Европой. Американское издание напомнило, что руководитель канцелярии комиссии ЦК китайской Коммунистической партии по иностранным делам Ван И совершил поездку по европейским странам, сообщает НСН.
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