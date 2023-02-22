Лавров: Россия и КНР готовы защищать интересы друг друга

Он отметил, что отношения Москвы и Пекина уверенно развиваются. По словам Лаврова, несмотря на большую турбулентность на мировой арене, две страны проявляют сплоченность.

Ранее The New York Times сообщил, что Китай пытается держать дистанцию в отношениях с Россией ради налаживания сотрудничества с Европой. Американское издание напомнило, что руководитель канцелярии комиссии ЦК китайской Коммунистической партии по иностранным делам Ван И совершил поездку по европейским странам, сообщает НСН.

