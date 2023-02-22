Лавров: Россия и КНР готовы защищать интересы друг друга

Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с членом Политбюро Коммунистической партии КНР Ван И.

Ван И заявил, что КНР и Россия сохраняют приверженность многополярному миру

Он отметил, что отношения Москвы и Пекина уверенно развиваются. По словам Лаврова, несмотря на большую турбулентность на мировой арене, две страны проявляют сплоченность.

Ранее The New York Times сообщил, что Китай пытается держать дистанцию в отношениях с Россией ради налаживания сотрудничества с Европой. Американское издание напомнило, что руководитель канцелярии комиссии ЦК китайской Коммунистической партии по иностранным делам Ван И совершил поездку по европейским странам, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
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