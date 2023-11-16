«Диктатор» и соперничество: Как прошли переговоры Байдена и Си Цзиньпина

КОНКУРЕНЦИЯ И КОНФЛИКТ

Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что противостояние между КНР и Соединенными Штатами обернется невыносимыми последствиями для всех. Он отметил, что такие крупные державы, как КНР и США, в принципе не могут прекратить взаимодействие.

«А пытаться изменить друг друга было бы непрактично», - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что отношения между двумя странами протекают не гладко, однако соперничество между Пекином и Вашингтоном не сможет решить глобальные и двусторонние проблемы.

«Соперничество между ведущими державами не соответствует духу нашего времени и не позволит решить проблемы двустороннего и глобального характера, с которыми сталкиваются КНР и Соединенные Штаты», - указал Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин и Вашингтон могут преодолеть разногласия, если будут стремиться к миру, взаимовыгодному сотрудничеству и проявлять взаимное уважение. Он также выразил уверенность в успешном будущем двусторонних отношений, несмотря на различия в культуре и специфике социально-экономического развития КНР и Соединенных Штатов.

«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», - добавил китайский лидер.