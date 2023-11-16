«Диктатор» и соперничество: Как прошли переговоры Байдена и Си Цзиньпина
В США завершились переговоры Байдена и Си Цзиньпина. МИД КНР заявил, что лидеры провели конструктивную встречу, однако по ее итогам Байден снова назвал Цзиньпина «диктатором».
В Калифорнии прошла первая за год личная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в США с визитом. Встреча двух лидеров в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско, началась 15 ноября примерно в 11:20 (22:20 мск) и продлилась чуть более двух часов.
Лидеры сделали ряд заявлений и нацелились на продолжение взаимодействия.
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНФЛИКТ
Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что противостояние между КНР и Соединенными Штатами обернется невыносимыми последствиями для всех. Он отметил, что такие крупные державы, как КНР и США, в принципе не могут прекратить взаимодействие.
«А пытаться изменить друг друга было бы непрактично», - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что отношения между двумя странами протекают не гладко, однако соперничество между Пекином и Вашингтоном не сможет решить глобальные и двусторонние проблемы.
«Соперничество между ведущими державами не соответствует духу нашего времени и не позволит решить проблемы двустороннего и глобального характера, с которыми сталкиваются КНР и Соединенные Штаты», - указал Цзиньпин.
Председатель КНР подчеркнул, что Пекин и Вашингтон могут преодолеть разногласия, если будут стремиться к миру, взаимовыгодному сотрудничеству и проявлять взаимное уважение. Он также выразил уверенность в успешном будущем двусторонних отношений, несмотря на различия в культуре и специфике социально-экономического развития КНР и Соединенных Штатов.
«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», - добавил китайский лидер.
В свою очередь Байден в своем вступительном слове также отметил, что конкуренция между Китаем и США не должна привести к конфликту. Он поблагодарил Си Цзиньпина за приезд и подчеркнул, что им обоим важно четко понимать друг друга, «без каких-либо заблуждений».
«Как всегда, ничто не заменит беседу лицом к лицу», - сказал Байден.
После переговоров лидеров глава МИД КНР Ван И сообщил, что Байден и Си Цзиньпин провели встречу, которая носила глубокий и всесторонний характер. Однако неожиданно после встречи с Си Цзиньпином Байден снова сделал резкое заявление в его сторону. Американский президент заявил, что после переговоров с председателем КНР он не изменил мнение о нем как о «диктаторе».
«Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», - сказал Байден журналистам.
РЕАКЦИЯ РОССИИ НА ПЕРЕГОВОРЫ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет анализировать итоги встречи Си Цзиньпина и Байдена с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам. При этом Рябков назвал такое событие «важным». Также он добавил, что США и КНР находятся в «непростой фазе диалога и взаимоотношений».
Белый дом по итогам переговоров лидеров заявил, что Джо Байден и Си Цзиньпин провели откровенные и конструктивные переговоры по серии вопросов. Указывается, что лидеры обменялись мнениями по существующим разногласиям.
При этом по итогам встречи лидеров двух государств российские чиновники уже начали делать заявления. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков 16 ноября отметил, что для США самое главное, чтобы соперничество Вашингтона и Пекина не привело к конфликту. Однако он напомнил о тайваньском вопросе.
«Это не предложение о полномасштабной "разрядке" - это предложение о контроле над разногласиями. Для Китая, при его огромных торгово-экономических связях с США, также важно не доводить дело до крайностей. Но проблема Тайваня никуда не ушла и не уйдет. Разные подходы к мировым кризисам никуда не уйдут. И враждебность в США к Китаю как к стране, способной потеснить США с первых ролей в мировых делах, так же никуда не уйдет», - сказал Пушков в своем Telegram-канале.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония, передает «Радиоточка НСН».
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