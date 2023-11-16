Си Цзиньпин заявил, что КНР с радостью наблюдает за процветанием США

Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время приветственного банкета американских дружественных групп на полях саммита АТЭС.

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором после встречи в Сан-Франциско

В среду в Сан-Франциско прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Си, его страна с радостью наблюдает за развитием и процветанием США, передает РИА Новости. Он отметил, что ровно этого же ожидает от Америки.

Глава КНР во время выступления подчеркнул необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран.

Ранее Си во время встречи с Байденом заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений Пекина и Вашингтона, сообщает Центральное телевидение КНР.



«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», — сказал китайский лидер. По его словам, стороны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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