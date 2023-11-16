Си Цзиньпин заявил, что КНР с радостью наблюдает за процветанием США

В среду в Сан-Франциско прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Си, его страна с радостью наблюдает за развитием и процветанием США, передает РИА Новости. Он отметил, что ровно этого же ожидает от Америки.

Глава КНР во время выступления подчеркнул необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран.

Ранее Си во время встречи с Байденом заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений Пекина и Вашингтона, сообщает Центральное телевидение КНР.









«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», — сказал китайский лидер. По его словам, стороны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.



