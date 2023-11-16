Си Цзиньпин заявил, что КНР с радостью наблюдает за процветанием США
Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время приветственного банкета американских дружественных групп на полях саммита АТЭС.
В среду в Сан-Франциско прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
По словам Си, его страна с радостью наблюдает за развитием и процветанием США, передает РИА Новости. Он отметил, что ровно этого же ожидает от Америки.
Глава КНР во время выступления подчеркнул необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран.
Ранее Си во время встречи с Байденом заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений Пекина и Вашингтона, сообщает Центральное телевидение КНР.
«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», — сказал китайский лидер. По его словам, стороны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru