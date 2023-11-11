Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений, в том числе обсудить связи Китая с Ираном и роль в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.
По данным издания, Байден хочет убедить китайского лидера повлиять на Тегеран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия» на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен незамедлительно ответить на любые «провокационные действия» Ирана.
Кроме того, американский президент планирует поговорить о роли Пекина в эпидемии передозировки опиоидами в Соединенных Штатах. Ранее власти США обвиняли Китай в нежелании ужесточить контроль над производством таких препаратов, попадающих в страну через мексиканские картели.
Как пишет Politico, встреча с Си Цзиньпином будет для Байдена последним шансом лично повлиять на китайского коллегу для «перезагрузки» в отношениях перед началом кампании перед президентскими выборами.
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в рамках форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru