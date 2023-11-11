Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином

По данным издания, Байден хочет убедить китайского лидера повлиять на Тегеран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия» на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен незамедлительно ответить на любые «провокационные действия» Ирана.

Кроме того, американский президент планирует поговорить о роли Пекина в эпидемии передозировки опиоидами в Соединенных Штатах. Ранее власти США обвиняли Китай в нежелании ужесточить контроль над производством таких препаратов, попадающих в страну через мексиканские картели.

Как пишет Politico, встреча с Си Цзиньпином будет для Байдена последним шансом лично повлиять на китайского коллегу для «перезагрузки» в отношениях перед началом кампании перед президентскими выборами.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в рамках форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

