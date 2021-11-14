Диалог начался. Минск и ЕС обсуждают миграционный кризис на польско-белорусской границе
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудили приграничный миграционный кризис в Белоруссии и Польше. Политики провели беседу по телефону, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии в воскресенье, 14 ноября.
«Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса», - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусская сторона подтвердила принципиальную готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала РИА Новости возможность диалога Александра Лукашенко с главами Германии и Евросоюза на фоне миграционного кризиса.
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