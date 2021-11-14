Боррель: Проблему мигрантов нельзя решить при помощи стены
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Жозеп Боррель подчеркнул, что проблему мигрантов на польской границе нельзя решать при помощи стены.
Об этом глава европейской дипломатии заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
Ранее парламент Польши одобрил законопроект по строению стены на границе с Белоруссией для защиты страны от потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ. Стоимость строительства власти оценивают в 353 млн евро. Планируется построить заграждение длиной более 100 км.
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