Боррель: Проблему мигрантов нельзя решить при помощи стены

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Жозеп Боррель подчеркнул, что проблему мигрантов на польской границе нельзя решать при помощи стены.

Путин отреагировал на обвинения России в причастности к миграционному кризису и назвал виновных

Об этом глава европейской дипломатии заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Ранее парламент Польши одобрил законопроект по строению стены на границе с Белоруссией для защиты страны от потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ. Стоимость строительства власти оценивают в 353 млн евро. Планируется построить заграждение длиной более 100 км.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаМигрантыЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры