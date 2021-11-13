Официальный Минск: К диалогу с Европой о миграционном кризисе готовы

«Всегда готовы к диалогу, не мы его разрушили», - подчеркнула пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о готовности глав Германии и Белоруссии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко к переговорам об урегулировании ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. Он считает, в России понимают сложность ситуации.

«Думаю, на официальном уровне в России понимают риски, которые возникли в связи с миграционным кризисом. Тем более, это затрагивает российские интересы», - отметил эксперт.

