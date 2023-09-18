Песков: СБ ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности

Ранее в Белом доме рассказали о планах президента США Джо Байдена внести предложение о расширении состава постоянных членов Совбеза ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации ... Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», — указал Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона «неоднократно» говорила об этом, и процесс реформирования нуждается в сложных, «возможно, длительных» переговорах.

