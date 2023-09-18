Песков: СБ ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности
Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимального повышения эффективности органа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Белом доме рассказали о планах президента США Джо Байдена внести предложение о расширении состава постоянных членов Совбеза ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации ... Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», — указал Песков.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона «неоднократно» говорила об этом, и процесс реформирования нуждается в сложных, «возможно, длительных» переговорах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru