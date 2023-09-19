Генсек ООН заявил о движении мира к «великому расколу»
Мир движется к «великому расколу» в торговле и экономике. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе открытия общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, усугубление противоречий приведет к разрыву в экономической и финансовой системе, а также в торговых отношениях между государствами. Вместе с тем под угрозой оказывается «единый, открытый интернет», конфликтующие стороны принимают разнящиеся стратегии по искусственному интеллекту и технологиям. Гутерриш подчеркнул, что это может повлечь за собой столкновение инфраструктур безопасности.
Ранее Гутерриш заявил, что Совбез ООН нуждается в реформировании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru