Генсек ООН заявил о движении мира к «великому расколу»

По его словам, усугубление противоречий приведет к разрыву в экономической и финансовой системе, а также в торговых отношениях между государствами. Вместе с тем под угрозой оказывается «единый, открытый интернет», конфликтующие стороны принимают разнящиеся стратегии по искусственному интеллекту и технологиям. Гутерриш подчеркнул, что это может повлечь за собой столкновение инфраструктур безопасности.

Ранее Гутерриш заявил, что Совбез ООН нуждается в реформировании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

