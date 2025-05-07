«Аэрофлот» заявил, что часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана
7 мая 202503:31
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении теперь будут осуществляться в обход закрытой зоны в воздушном пространстве Пакистана, сообщает пресс-служба перевозчика.
В компании указали, что продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от конкретного направления.
Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанёс ответный ракетный удар по Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» заявил, что часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана
- СМИ: Фургал попросил прокуратуру найти у него 8,5 млрд рублей
- Полянский: Украинцам не удалось сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
- Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, летевших на Москву
- СМИ: В ряде городов РФ отключили мобильный интернет
- Пакистан нанёс ответный ракетный удар по Индии
- Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города на фоне перебоев сотовой связи
- Орбан: Евросоюз начал прокси-войну на Украине против РФ и проиграл ее
- Более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы
- СК увеличил сумму вменяемой взятки генералу Кузнецову до 80 миллионов рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru