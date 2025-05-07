«Аэрофлот» заявил, что часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана

В компании указали, что продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от конкретного направления.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанёс ответный ракетный удар по Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

