«Аэрофлот» заявил, что часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении теперь будут осуществляться в обход закрытой зоны в воздушном пространстве Пакистана, сообщает пресс-служба перевозчика.

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В компании указали, что продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от конкретного направления.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанёс ответный ракетный удар по Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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